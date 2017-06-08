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"Ашан Ритейл" первым в Украине получит кредит в гривне от IFC на сумму до 400 млн грн
12:29 07.06.2017 |
Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, предоставляет свой первый кредит в национальной валюте, гривне, получателем которого выступит компания "Ашан Ритейл" (Auchan Retail).
Как говорится в сообщении IFC в среду, IFC выделяет 8-летний кредит на сумму около 400 млн грн (примерно $15 млн) компании, чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине, что поможет поддержать местных производителей и будет способствовать совершенствованию стандартов деятельности сектора розничной торговли в Украине.
"Теперь мы готовы развернуть программу предоставления индивидуализированных финансовых продуктов украинским клиентам из различных секторов экономики и помогать продлевать сроки финансирования в гривне, что является чрезвычайно важным для модернизации экономики и поддержания роста", - приводится в релизе комментарий главы регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар (Jason Pellmar).
Финансовый директор "Ашан Ритейл" в Украине Мишель Ларивьер (Michel Larivière) отметил, что новая инвестиция IFC поможет компании минимизировать валютные риски.
IFC напоминает, что является партнером Auchan в Украине с 2013 года, когда она предоставила компании кредит в размере $30 млн в рамках более комплексной работы по развитию розничной торговли продовольственными продуктами. Помимо финансирования, эксперты IFC в рамках консультативной программы по пищевой безопасности провели серию тренингов и другие учебно-методические мероприятия для представителей более 30 малых и средних предприятий - производителей мясной, молочной, рыбной продукции, хлебобулочных изделий и пищевых продуктов, готовых к употреблению.
IFC - один из ведущих международных инвесторов частного сектора Украины.
"Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 16 странах и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque).
Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016 году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% - до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль - на 18,2%, до EUR0,82 млрд.
В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,8 тыс. чел.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, долями в ООО "Ашан Украина Гипермаркет" владели ООО "Галерея Ф.К.А.У." (1%) и ООО "Ф.К.А.У." (99%, оба - Киев). Уставный капитал ООО "Ашан Украина Гипермаркет" составляет 635,628 млн грн.
Руководителем "Ашан Украина Гипермаркет" с 2010 года числится М.Ларивьер.
Выручка "Ашан Украина Гипермаркет" в 2015 году выросла на 33% - до 8 млрд 864,6 млн грн, а чистый убыток сократился на 32,8% - до 195,61 млн грн. За 9 месяцев 2016 года компания получила 39,81 млн грн чистой прибыли при выручке 6 млрд 768,63 млн грн.
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