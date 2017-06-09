Авиакомпания "Днипроавиа" (Днепр) по итогам 2016 года сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на 38% по сравнению с 2015 годом - до 478,2 млн грн.

Согласно годовому отчету авиаперевозчика, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за 2016 год вырос на 45,5% - до 493,2 млн грн. Основной статьей расходов компании является себестоимость реализованных услуг, которая составила 471 млн грн.

"Днипроавиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

Компания управляет аэропортом Днепра. ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Как сообщалось со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко. решением хозяйственного суда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства.

По данным прокуратуры Днепропетровской области, общество, которое приобрело компанию ("Галтера" - ИФ) не выполнило пункты договора и концепцию послеприватизационного развития "Днипроавиа" о передаче государству искусственной взлетно-посадочной полосы, радиомаячной системы и земельных участков, на которых они расположены, для создания на их базе государственного предприятия, а также не уплатило сумму инвестиций в размере 739 млн грн.

"Днипроавиа" сочла решение суда о возврате ее в госсобственность незаконным, подлежащим обжалованию.

