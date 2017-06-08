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Правление "Укрзализныци" в 2016г заработало 19,2 млн грн – аудированный отчет
08:21 08.06.2017 |
Компенсации ведущему управленческому персоналу ПАО "Укрзализныця" в 2016 году составили 19,2 млн грн.
Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности ПАО "Укрзализныця" за 2016 год, подготовленной компанией EY.
Согласно документу, до реорганизации ведущим управленческим персоналом "Укрзализныци" считались члены ее совета в количестве 11 человек. Начиная с 1 декабря 2015 года, ведущим управленческим персоналом считается правление ПАО "Укрзализныця" и наблюдательный совет в составе 7 человек и 11 человек соответственно по состоянию на 31 декабря 2016 года.
"За годы, которые закончились 31 декабря 2016 и 2015 годов, расходы на вознаграждение ведущему управленческому персоналу состояли в основном из заработной платы и соответствующих начислений и составили 19,24 млн грн и 2,724 млн грн, соответственно. Получение вознаграждения членами наблюдательного совета не предусмотрено", - говорится в отчете.
Как сообщалось, главой правления ПАО "Укрзализныця" является польский менеджер Войцех Балчун, членами правления - Ремигиуш Пашкевич, Александр Бужор, Иренеуш Василевский, Сергей Михальчук, Желько Марчек, Марек Залесный.
Сообщалось также, что месячная заработная плата только В.Балчуна составляет 463 тыс. грн.
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