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"Киевгорстрой" выплатит акционерам почти 35 млн грн дивидендов за 2016г
07:28 08.06.2017 |
ПАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев), один из крупнейших застройщиков Украины, передаст акционерам 35% своей прибыли за 2016 год в качестве дивидендов, сообщает пресс-служба Киевского городского совета (Киевсовет) в пятницу.
"Хочу отметить, что компания передаст акционерам 35% своей прибыли за прошлый 2016 год. А это почти 35 млн грн. За последние два года это самые большие проценты отчислений на дивиденды", - цитируется в сообщении глава наблюдательного совета ПАО "ХК "Киевгорстрой" Владимир Слончак.
Как отмечается в сообщении, "Киевгорстрой" в 2016 году бесплатно передал в коммунальную собственность столицы инженерные сети 53-х новостроек. Так, на баланс города были приняты объекты тепло- и электроснабжения, водопроводных и канализационных сетей, газоснабжения и освещения общей стоимостью 67 млн грн.
Как сообщалось, ХК "Киевгорстрой" по итогам 2016 года увеличила объем чистой прибыли на 9,8% по сравнению с 2015 годом - до 99,885 млн грн.
ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
По словам главы правления - президента ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, компания по итогам 2016 года ввела в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также паркинги и коммерческие площади.
В 2017 году "Киевгорстрой" планирует начать строительство новых объектов жилой недвижимости общей площадью около 700 тыс. кв. м.
Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 27 марта 2017 года являлся Киевский городской совет (80%).
Зарегистрированный капитал ПАО "ХК "Киевгорстрой" на 27 марта 2017 года составлял 16,535 млн грн.
К концу 2014 года, помимо Киевсовета, акционерами "Киевгорстроя" являлись также член его ревизионной комиссии Валентина Ляшенко (0,004%), глава ревкомисии Ольга Мельник (0,003%) и глава правления-президент Игорь Кушнир (20 шт. акций).
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