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"Метинвест" завершил 2016г с чистой прибылью $118 млн
13:24 07.06.2017 |
Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2016 году составила $118 млн против чистого убытка $1003 млн в 2015 году.
Как указано в сообщении компании во вторник об объявлении аудированных консолидированных финансовых результатов, ее выручка в минувшем году сократилась на 9% - до $6,223 млрд, тогда как EBITDA выросла в 2,2 раза - до $1,153 млрд.
"Метинвест" уточняет, что без учета обесценения дебиторской задолженности EBITDA увеличилась на 69% - до $1,38 млрд.
Как сообщалось, компания по итогам работы в январе-июне 2016 году получила чистую прибыль $90 млн, тогда как аналогичный период 2015 года она завершила с чистым убытком $166 млн. Ее выручка за первое полугодие 2016 года сократилась на 21% - до $2,88 млрд, а EBITDA - на 7%, до $580 млн.
В соответствии с новым отчетом, валовая прибыль в минувшем году увеличилась на 86% - до $1,39 млрд. Сокращение затрат на дистрибуцию на 28% - до $660 млн, общих и административных расходов на 8% - до $183 млн позволило получить прибыль от основной деятельности $325 млн против убытка в 2015 году $674 млн.
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий также выросла в 2016 году на 56% - до $205 млн, в основном благодаря улучшению показателей "Запорожстали" на $38 млн и Южного ГОКа на $29 млн.
Согласно отчету, операционный денежный поток компании в 2016 году сократился на 23% - до $490 млн преимущественно из-за оттока оборотного капитала в размере $438 млн, связанного главным образом увеличением торговой и прочей дебиторской задолженности на US$442 млн на фоне роста цен реализации с начала года, а также ростом суммы денежных средств, заблокированных на банковских счетах для обеспечения обязательств по открытым аккредитивам для закупки углей и прочей операционной деятельности.
Направления использования денежного потока существенно изменились: расходы на инвестдеятельность возросли на 40% - до $331 млн, тогда как на финансовую деятельность благодаря проходившему процессу реструктуризации они сократились более чем втрое - до $105 млн.
"Метинвест" отмечает, что в минувшем году его общий долг увеличился на 1%, или на $23 млн - до $2,969 млрд при росте денежных средств и эквивалентов на 26%, или на $46 млн - до $226 млн. С учетом улучшения показателей рентабельности показатель соотношения чистого долга к EBITDA упал по итогам 2016 года до 2,4 с 5,3 годом ранее.
Компания напоминает, что в минувшем году она увеличила производство стали на 9% - до 8,39 млн тонн при сокращении выпуска железорудного концентрата на 8% - до 29,64 млн тонн и угольного концентрата на 7% - до 3,05 млн тонн.
Комментируя в сообщении итоги 2016 года, генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков указал, что мировые цены на сталь, ЖРС и уголь оставались волатильными.
Он отметил, что ситуация в Китае, где правительство пытается стимулировать экономический рост, а также борется с неэффективностью на рынке стали путем сокращения избыточных металлургических и добывающих мощностей в стране, обусловило "отскок" цен на металл в первом квартале после достижения многолетнего "дна".
"Впрочем, мы считаем, что фундаментальные показатели пока не способствуют устойчивому росту цен", - сказал Ю.Рыженков.
Среди ключевых успехов начала 2017 года гендиректор назвал успешную реструктуризацию 94% долгового портфеля "Метинвеста" на общую сумму $2,8 млрд.
"Завершение этого процесса дает нам возможность вернуться на международные рынки капитала", - констатировал руководитель.
По его словам, в 2016 году группа существенно недоинвестировала в капитальное строительство из-за недостаточной ликвидности, неопределенности на рынке и вопросов безопасности в зоне конфликта, но в 2017 году ожидает увеличения капитальных инвестиций, хотя по условиям реструктуризации долга они не могут превысить US$636 млн.
Комментируя снижение выручки в 2016 году на 9% "Метинвест" уточняет, что в металлургическом сегменте она сократилась на 7%, или на $380 млн, а в горнодобывающем - на 16%, до $229 млн, что было обусловлено снижением средней цены реализации металлопродукции, железорудного сырья и угольной продукции, которая в 1 квартале 2016 года достигла своего многолетнего минимума.
Кроме того, объемы реализации ЖРС упали на фоне общего сокращения производства в результате недофинансирования проектов капинвестиций, а также роста объемов внутригруппового потребления на фоне увеличения выплавки стали. В 2016 году на металлургический сегмент пришлось 81% внешних продаж (79% в 2015 году), а на горнодобывающий - 19% (21% в 2015 году).
"Метинвест" указывает, что в 2016 году выручка в Украине составила $1,606 млрд, что практически не отличается от показателей предыдущего года. Сокращение объемов реализации кокса и угольного концентрата было компенсировано увеличением объемов продажи плоского и длинного проката, а также ЖРС на фоне роста локального спроса по мере восстановления украинской экономики. Доля Украины в консолидированной выручке выросла на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с прошлым годом - до 26%.
Доля Европы, крупнейшего рынка "Метинвеста", в 2016 году достигла 36%, что на 3 п.п. выше по сравнению с 2015 годом, на фоне увеличения объемов продаж готовой металлопродукции (+0,208 млн тонн) и железорудного сырья (+1,474 млн тонн), а также роста цен реализации железорудного концентрата и окатышей.
Доля продаж в страны Ближнего Востока и Северной Африки упала на 4 п.п. (до 15%) в результате падения выручки в регионе на 27% на фоне снижения цен на ключевую продукцию и сокращения объемов продаж полуфабрикатов (-0,553 млн тонн) и окатышей (-0,484 млн тонн).
Доля продаж в Юго-Восточную Азию упала на 4 п.п. (до 7%) в результате падения выручки в регионе на 45% на фоне снижения объемов реализации железорудного сырья (-4,379 млн тонн) и плоского проката (-0,097 млн тонн), а также цен на оба вида продукции.
Доля продаж в Северную Америку выросла на 2 п.п. (до 5%), в основном благодаря увеличению продаж чушкового чугуна (+0,330 млн тонн) и готовой металлопродукции (+0,068 млн тонн). Доля продаж в страны СНГ (без учета Украины) и прочие регионы осталась без изменений - на уровне 9% и 1% соответственно.
"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
Согласно неаудированным предварительным результатам за первый квартал 2017 года выручка компании составила $1,853 млрд, на 44% превысив показатель первого квартала прошлого года, тогда как EBITDA подскочила в 3,4 раза - до $402 млн.
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