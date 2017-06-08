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"Электросталь" за 5 мес. нарастила производство литой заготовки более чем на треть
17:27 07.06.2017 |
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-мае 2017 года нарастило производство непрерывнолитой заготовки на 36,42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 167,808 тыс. тонн.
Согласно официальной информации предприятия в пятницу, за отчетный период на экспорт было поставлено 121,3 тыс. тонн продукции, остальное - на внутренний рынок.
В мае произведено 39,669 тыс. тонн, на экспорт отгружено 39,648 тыс. тонн.
Как сообщалось, "Электросталь" в 2016г увеличила производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по сравнению с 2015 годом - до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн.
Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В целом за 2016 год на экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн).
В январе и почти весь февраль 2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца прошлого года.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".
ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
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