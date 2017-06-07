Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Южмаш" заявил о возобновлении производства ракет-носителей "Зенит"
15:02 06.06.2017 |
Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Южмаша".
Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».
На предприятии сообщают, что в настоящее время портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает $350 млн. Среди основных заказчиков компании США, Италии, Индии, Кореи и других стран.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Южмаш" заявил о возобновлении производства ракет-носителей "Зенит"
|Корпорация Богдан выиграла тендер на поставку троллейбусов Киеву
|Никопольский завод ферросплавов за 4 мес. нарастил производство на 5,1%
|Запорожский завод ферросплавов за 4 мес. нарастил выпуск продукции на 4,6%
|"Интерпайп Сталь" за 4 мес. нарастила выплавку стали более чем на четверть
|Брокер ХМ проведет новые Форекс семинары в Китае
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0