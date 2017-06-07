Корпорация Богдан выиграла тендер на поставку троллейбусов Киеву

Корпорация Богдан Моторс выиграла тендер, объявленный КП Киевпастранс на поставку 60 одиночных и 20 сочлененных низкопольных троллейбусов. Соответствующая информация размещена в системе ProZorro.

В лоте на закупку 60 троллейбусов длиной не менее 11,9 м с низким полом конкурентами АК Богдан Моторс были компании ООО МАЗтранссервис и ООО СП Яникс. При ожидаемой цене закупки в 318 млн грн, Богдан предложил цену в 308,82 млн грн, которая оказалась самой низкой (МАЗтранссервис - 318 млн грн, Яникс - 308,88 млн грн).

В лоте на закупку 20 троллейбусов длиной не менее 18,5 м с низким полом конкурентом Богдана стал МАЗтранссервис. При ожидаемой цене закупки в 192 млн грн, предложение Богдана составило 191,04 млн грн, конкурента - 191,9 млн грн.

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Поставка транспорта ожидается до конца 2017 г.

Ключевым бенифициаром корпорации Богдан является Олег Гладковский, бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко, заместитель секретаря СНБОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что КП Киевпастранс объявило повторный тендер на закупку 40 низкопольных трамваев.