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Брокер ХМ проведет новые Форекс семинары в Китае
16:50 02.06.2017 |
Брокер ХМ сообщил важную новость для тех, кому интересен рынок Форекс. Компания уже в следующем месяце намерена направиться в Китай и провести там семинары на важные для трейдеров темы.
Как стало известно, брокер ХМ запланировал провести образовательные мероприятия в Шицзячжуане (15.07.17) и в Сиане (22.07.17). Специалисты компании отмечают, что информация, которая будет представлена на семинарах, поможет трейдерам получить новые навыки в области торговли на финрынке и узнать о новых инструментах для теханализа.
Каждый семинар Форекс будет разделен на две части: утреннюю и вечернюю. На утренней внимание будет уделено в большей степени азам работы на финрынке, инструментам Фибоначчи, анализу рынка. В ходе вечерней части трейдеры смогут узнать о том, как избежать неприбыльных сделок и минимизировать риски.
Помимо теоретической части ведущий семинаров Форекс, опытный трейдер Габриель Йе, поделится с присутствующими собственным опытом заключения сделок и на конкретных примерах разберет некоторые стратегии.
Регистрация в семинарах бесплатная и открыта для всех клиентов брокера ХМ.
По материалам: IAFT News
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