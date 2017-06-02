Брокер ХМ проведет новые Форекс семинары в Китае

Брокер ХМ сообщил важную новость для тех, кому интересен рынок Форекс. Компания уже в следующем месяце намерена направиться в Китай и провести там семинары на важные для трейдеров темы.

Как стало известно, брокер ХМ запланировал провести образовательные мероприятия в Шицзячжуане (15.07.17) и в Сиане (22.07.17). Специалисты компании отмечают, что информация, которая будет представлена на семинарах, поможет трейдерам получить новые навыки в области торговли на финрынке и узнать о новых инструментах для теханализа.

Каждый семинар Форекс будет разделен на две части: утреннюю и вечернюю. На утренней внимание будет уделено в большей степени азам работы на финрынке, инструментам Фибоначчи, анализу рынка. В ходе вечерней части трейдеры смогут узнать о том, как избежать неприбыльных сделок и минимизировать риски.

Помимо теоретической части ведущий семинаров Форекс, опытный трейдер Габриель Йе, поделится с присутствующими собственным опытом заключения сделок и на конкретных примерах разберет некоторые стратегии.

Регистрация в семинарах бесплатная и открыта для всех клиентов брокера ХМ.

По материалам: IAFT News