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Российский Внешэкономбанк рассчитывает закрыть сделку по продаже Проминвестбанка в июле
14:40 02.06.2017 |
Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает закрыть сделку по продаже Проминвестбанка в июле.
Об этом в эфире российского телеканала РБК сказал глава ВЭБа Сергей Горьков, передают Українські Новини.
"Мы планировали в первом полугодии этого года определиться с украинским банком. Первое полугодие не закончилось, мы, в общем, близки к этой задаче... Я надеюсь, что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, но это зависит не только от нас. Регулятор (НБУ) имеет право 2-3 месяца рассматривать сделку. Это нормальный процесс, он идет в нормальном графике. Пока мы не испытываем проблему с затягиванием сроков", - сказал Горьков.
В настоящее время НБУ рассматривает документы на покупку Проминвестбанка от бизнесмена Павла Фукса совместно с депутатом Рады Максимом Микитасем, а также от Александра Ярославского.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
В марте СНБО ввело санкции против банков с российским госкапиталом.
2016 год ПИБ закончил с убытком 5,8 млрд гривен, 1-й квартал с убытком 170,4 млн гривен.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 13-е место (25,6 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
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