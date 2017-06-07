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Никопольский завод ферросплавов за 4 мес. нарастил производство на 5,1%
08:24 06.06.2017 |
Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) по итогам января-апреля 2017 года увеличил выпуск продукции на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 245,06 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в понедельник, за указанный период НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 1,8% - до 217,79 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - в 2,4 раза, до 27,04 тыс. тонн.
Кроме того, завод выпустил 0,23 тыс. тонн других ферросплавов, тогда как за 4 мес.-2016 года их не производил.
Как сообщалось, НЗФ в 2016 году увеличил выпуск продукции на 24,1% по сравнению с 2015 годом - до 746,1 тыс. тонн. При этом нарастил выпуск силикомарганца на 20,5% - до 688,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 93,1%, до 57,54 тыс. тонн.
НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.
НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
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