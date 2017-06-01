Компания Novadeal LTD, которое является дочерним предприятием группы компаний DEME Group (Бельгия) стала победителем аукциона на эксплуатационное дноуглубление в морском порту "Южный" (Одесская область).

Как сообщили УНИАН в администрации порта, Администрация морских портов Украины (АМПУ) готова подписать договор с Novadeal LTD на реализацию проекта "Эксплуатационное дноуглубление - подчистка дна от наносов на внутренней акватории и внутреннем подходном канале порта "Южный".

Такое решение было принято по результатам открытого тендера в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерному предложению, которое система выбрала как наименьшее, подрядчик проведет эксплуатационное дноуглубление внутренней акватории и подходного канала порта "Южный" за 96,28 миллиона гривень. Информация об этом опубликована в системе публичных закупок Prozorro 1 июня. Услуги по подчистке будут проводиться в операционных акваториях причалов №№2-4, 7-9, 16,17, 3Н и 38. Запланированный объем дноуглубления составит 411,238 тысячи кубометров.

Отмечается, что 17 мая состоялся аукцион в рамках тендера по эксплуатационному дноуглублению внутренней акватории и подходного канала морского порта "Южный". В нем приняли участие три иностранных подрядчика, среди которых "Ван Оорд Украина", Jan De Nul n.v., Novadeal LTD.

Организатор тендера в лице АМПУ определил оценочную стоимость данного проекта в сумму 98,24 миллиона гривень, таким образом, в ходе торгов экономия составила почти 2 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Южный" - крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов - 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.