Богуслаев сосредоточил в собственности 100% акций Мотор-Банка

Народный депутат (группа "Воля народа"), почетный президент ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев докупил 3,53% акций ПАО "Мотор-Банк" (все-Запорожье) тем самым став единственным собственником финучреждения, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Соответствующее уведомление Мотор-Банк получил от Национального депозитария Украины (НДУ) 30 мая 2017 года.

Как сообщалось, НБУ в начале апреля 2016 года согласовал В.Богуслаеву увеличение доли собственности до 96,47% акций банка.

Мотор-Банк основан в 2007 году. Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2017 года, кроме В.Богуслаева, которому на тот момент принадлежало 63,7641% акций финучреждения, были его сын Александр Богуслаев – 6,3127% акций, Андрей Кононенко – 7,6792% акций и Сергей Лебеденко – 0,7034% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (1,221 млрд грн) банк занимал 48-е место среди 90 действовавших в стране банков.

Ранее сообщалось, что В.Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

В декларации за 2016 год почетный президент "Мотор Сич" указал владение 21598 акций компании (1,04% количества выпущенных акций - ИФ), тогда как за 2015 год он задекларировал владение 328587 акций "Мотор Сич" (15,81%).

При этом в полученные в 2016 году доходы В.Богуслаев внес инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере 1 млрд 065,69 млн грн.