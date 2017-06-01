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Tickmill принял участие в выставке ITForum 2017
16:15 01.06.2017 |
Брокер Tickmill рассказал клиентам о своем участии в особом мероприятии - выставке ITForum 2017, которая прошла в городе Римини (Италия). Это событие собрало вместе большое количество финкомпаний и частных инвесторов рынка Forex. Выставка, проходившая 18-19 мая, способствовала укреплению позиций Tickmill на европейском рынке.
В рамках ITForum 2017 специалисты брокера представили гостям мероприятия торговые продукты Tickmill и познакомили трейдеров с партнерской программой компании. Помимо этого, команда брокера провела несколько семинаров, в ходе которых специалисты компании поделились с присутствующими полезными советами касательно эффективных стратегий для ведения торговли.
Также стало известно, что Tickmill провел особый конкурс среди посетителей стенда компании. В качестве приза брокер бесплатно предоставил VIP-счет сроком на 3 месяца, а также ультрасовременный дрон.
Фотографии с выставки ITForum 2017 доступны для просмотра на сайте брокера Tickmill.
По материалам: IAFT News
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