Tickmill принял участие в выставке ITForum 2017

Брокер Tickmill рассказал клиентам о своем участии в особом мероприятии - выставке ITForum 2017, которая прошла в городе Римини (Италия). Это событие собрало вместе большое количество финкомпаний и частных инвесторов рынка Forex. Выставка, проходившая 18-19 мая, способствовала укреплению позиций Tickmill на европейском рынке.

В рамках ITForum 2017 специалисты брокера представили гостям мероприятия торговые продукты Tickmill и познакомили трейдеров с партнерской программой компании. Помимо этого, команда брокера провела несколько семинаров, в ходе которых специалисты компании поделились с присутствующими полезными советами касательно эффективных стратегий для ведения торговли.

Также стало известно, что Tickmill провел особый конкурс среди посетителей стенда компании. В качестве приза брокер бесплатно предоставил VIP-счет сроком на 3 месяца, а также ультрасовременный дрон.

Фотографии с выставки ITForum 2017 доступны для просмотра на сайте брокера Tickmill.

По материалам: IAFT News