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НБУ зарегистрировал банковскую группу "Украинский капитал"
16:08 01.06.2017 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Украинский капитал".
Об этом говорится в данных регулятора, передают Українські Новини.
В банковскую группу банка "Украинский капитал" вошел одноименный банк, ПАО "ЗНВКИФ Верден" и компания по управлению активами "Укркапитал".
Владельцем группы является Сергей Белашов.
Решение о регистрации было принято 31 мая.
Как сообщали Українські Новини, основным акционером банка "Украинский капитал" является Сергей Белашов.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк "Украинский капитал" занимал 62-е место (653 млн гривен) среди 90 действующих банков.
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