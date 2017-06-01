ДТЭК Ахметова построит солнечную электростанцию

Операционная компания ДТЭК ВИЭ, координирующая развитие ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики, реализует пилотный проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт в Херсонской области. Стройку планируется завершить в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из-за длительности процедур землеотвода под строительство энергетических объектов компания приняла решение о приобретении готового проекта СЭС. Партнером выступила BETEN INGENIERIE SAS, французская инжиниринговая компания с большим опытом разработки подобных проектов.

В портфеле BETEN был выбран подходящий проект под строительство солнечной электростанции в с. Трифоновка Херсонской области, которая обладает высоким уровнем инсоляции и хорошим потенциалом для развития солнечной генерации.

На Трифоновской СЭС будут установлены солнечные панели китайской компании JA Solar и инверторы компании АВВ, произведенные в Италии. Прогнозный отпуск электроэнергии составит 11-12 млн КВт•ч электроэнергии ежегодно.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко также заявил, что в 2017 г. компания планирует также начать строительство Приморской ветряной электростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области.

Компания ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Олешковском районе Херсонской области построят крупнейшую СЭС в Украине, мощностью в 35 МВт.