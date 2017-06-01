Коломойский может стать акционером WOG?

Акции покойного Игоря Еремеева в бизнесе топливной компании WOG стали предметом борьбы со стороны крупнейшего акционера компании Степана Ивахива и лидера группы «Приват» Игоря Коломойского. Об этом сообщают СМИ, а также источники OilNews, близкие к WOG и группе «Приват».

По данным источников в WOG, Степан Ивахив недавно заявил менеджменту сети о консолидации 50% бизнеса за счет доли Петра Дыминского. Другими акционерами компании остаются Сергей Лагур (25%) и дети погибшего Игоря Еремеева Роман и София (25%). В едином реестре юрлиц все они числятся учредителями ООО «ВОГ Рітейл» (ЕДРПОУ 38740702).

Многочисленные источники утверждают, что Ивахив намерен нарастить свою долю в компании за счет пакета Еремеевых. На этом фоне нарастает конфликт между ним и вдовой Татьяной Еремеевой.

«Предметом разбирательств является недвижимость Еремеева в Луцке и Киеве. Несколько месяцев семья не получает финансовой помощи, которую получала ранее», - говорит собеседник OilNews, знакомый с ситуацией. По другим данным, уже имеют место судебные разбирательства.

Ситуацией может воспользоваться группа «Приват». Издание «Деловая столица» пишет, что Игорь Коломойский уже включился в борьбу: его близкий партнер, глава Волынского облсовета Игорь Палица уже провел переговоры с Татьяной Еремеевой

«В результате она якобы дала согласие на продажу. В компании WOG говорят, что уже получают запросы от юристов Игоря Палицы от имени Татьяны Еремеевой», - пишет «ДС». Издание сообщает, что помимо денег Палица будет содействовать политической карьере вдовы, имеющей шансы баллотироваться в избирательном округе Игоря Еремеева.

Информацию об интересе Игоря Коломойского к вхождению в акционеры WOG подтверждают источники OilNews в группе «Приват».

Сооснователь группы «Континиум» и куратор ее нефтяного направления бизнеса Игорь Еремеев умер 12 августа 2015 г. от травм после падения с лошади.

Справка OilNews

Сеть WOG насчитывает 512 объектов во всех областях Украины, и является второй по величине после сети группы «Приват» (около 1000 АЗС + 570 АЗС «Укрнафты»).