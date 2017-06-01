Задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ уменьшилась на 0,4 млрд гривен (1,3%). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"По состоянию на 30 мая 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 31,5 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 0,4 млрд гривен (1,3%)", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что около 81% от общей суммы задолженности составляет долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ, использованный для производства тепловой энергии, а долг ТЭЦ за газ, использованный в производстве электроэнергии - около 10%, долг прямых промышленных потребителей - 9%.

Кроме того, сообщается, что задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 126 млн грн (2,9%) и сейчас составляет около 4 174 млн гривен.