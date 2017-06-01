Финансовые новости
- |
- 01.06.17
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ уменьшилась на 0,4 млрд гривен
07:47 01.06.2017 |
Задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ уменьшилась на 0,4 млрд гривен (1,3%). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
"По состоянию на 30 мая 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 31,5 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 0,4 млрд гривен (1,3%)", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что около 81% от общей суммы задолженности составляет долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ, использованный для производства тепловой энергии, а долг ТЭЦ за газ, использованный в производстве электроэнергии - около 10%, долг прямых промышленных потребителей - 9%.
Кроме того, сообщается, что задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 126 млн грн (2,9%) и сейчас составляет около 4 174 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что означает решение Стокгольмского арбитража для "Нафтогаза" и "Газпрома"
|Портфель без инструментов. Как делить наследство Стеця
|Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет на реэкспорт газа - Зеркаль
|Коболев: Требования "Газпрома" по "бери или плати" полностью отменены
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрзализныця не исключает повышения цен на проезд и провоз грузов
|Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ уменьшилась на 0,4 млрд гривен
|ЦГОК за 4 мес. сократил выпуск окатышей на 19%, резко снизив производство в апреле из-за прекращения поставок в ОРДЛО
|Жетоны в киевском метро заменят билеты с QR-кодом
|Alfa-Forex предлагает выгодный курс обмена валюты
|ICU выкупила у австрийского банка Erste проблемные кредиты в Украине
Это интересно
|Банкноту в 500 грн подделывают чаще всего - НБУ
|В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
|Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус
|Американцы боятся идти в отпуск
|Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин
|На заводах французской Michelin больше нет начальников