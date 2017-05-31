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Alfa-Forex предлагает выгодный курс обмена валюты
17:07 31.05.2017 |
Alfa-Forex предлагает своим клиентам очень привлекательный курс обмена валюты. Условия акции, которая будет проводиться до окончания нынешнего года, подразумевают, что компания предоставляет трейдерам 20%-ную скидку на комиссию при валютном обмене.
Воспользоваться выгодным предложением Alfa-Forex может каждый клиент брокера, без учета величины депозита и объема торговых средств. Чтобы обменять финсредства по акционному курсу, нужно зарегистрировать счет в нужной валюте (если он еще не открыт), внести на счет желаемую сумму в нужной валюте и сформировать запрос на обмен в соответствии с инструкциями, представленными в разделе «Конвертация средств».
Специалисты Alfa-Forex напоминают, что для начала торговли достаточно открыть счет в брокерской компании, внести на него финсредства, установить терминал МТ4 на компьютер или мобильный гаджет. Уточнить непонятные моменты касательно акции или торговых условий клиенты Alfa-Forex могут у персонального менеджера.
По материалам: IAFT News
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