Alfa-Forex предлагает выгодный курс обмена валюты

Alfa-Forex предлагает своим клиентам очень привлекательный курс обмена валюты. Условия акции, которая будет проводиться до окончания нынешнего года, подразумевают, что компания предоставляет трейдерам 20%-ную скидку на комиссию при валютном обмене.

Воспользоваться выгодным предложением Alfa-Forex может каждый клиент брокера, без учета величины депозита и объема торговых средств. Чтобы обменять финсредства по акционному курсу, нужно зарегистрировать счет в нужной валюте (если он еще не открыт), внести на счет желаемую сумму в нужной валюте и сформировать запрос на обмен в соответствии с инструкциями, представленными в разделе «Конвертация средств».

Специалисты Alfa-Forex напоминают, что для начала торговли достаточно открыть счет в брокерской компании, внести на него финсредства, установить терминал МТ4 на компьютер или мобильный гаджет. Уточнить непонятные моменты касательно акции или торговых условий клиенты Alfa-Forex могут у персонального менеджера.

По материалам: IAFT News