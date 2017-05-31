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Правительство продлило срок приватизации ОПЗ до декабря
13:52 31.05.2017 |
Кабинет министров Украины продлил срок, отведенный для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" до 30 ноября.
Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением, принятым на заседании в среду.
"Учитывая, что в течение 2016 года конкурс по продаже государственного пакета акций ОПЗ два раза не состоялся ... продлить срок размещения пакета акций ОПЗ до 30 ноября 2017 года", - отмечено в пояснительной записке к документу.
Ранее для приватизации ОПЗ отводился срок до 7 января 2017 года.
Как сообщалось, ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.
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