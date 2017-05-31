Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сын Пшонки купил БГ Банк с помощью шантажа, - следствие
19:22 30.05.2017 |
Сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывший народный депутат от Партии регионов Артем Пшонка с помощью правоохранительных органов оказывал давление на собственников БГ Банка и вынудил их продать ему финучреждение по заниженной цене в 2011 году. Об этом свидетельствуют материалы следствия Генпрокуратуры, говорится в судебном решении Печерского райсуда Киева № 757/26124/17-к.
"11 февраля 2011 года народный депутат, используя служебное положение отца, занимавшего должность Генерального прокурора Украины, и оказывая через правоохранительные органы систематическое давление на служебных лиц и владельцев Банка Грузии (один из крупнейших коммерческих банков Грузии - ред.), которые владели 99,39% акций БГ Банка, заставил их продать 80% акций банка подконтрольным ему лицам за $1,5 млн", - отмечается в судебном решении.
В 2007 году стоимость этих акций, по данным следствия, составляла $60 млн, а собственный капитал банка на момент продажи - $36,5 млн.
После продажи БГ Банк был переименован в банк Первый и получил от Нацбанка ряд кредитов для поддержания ликвидности на сумму 153,2 млн грн под сомнительное обеспечение. Впоследствии банк эти деньги не вернул.
В сентябре 2014 года банк Первый вновь переименовался в БГ Банк. В ноябре 2014-го НБУ признал финучреждение неплатежеспособным.
Суд, рассмотрев обращение следователя ГПУ, разрешил ему получить доступ к документам, содержащим банковскую тайну и касающимся выдачи рефинансирования банку Первый.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ выкупил на межбанке около $40 млн по единому курсу - по 26,30 грн.
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил отменить ряд административных ограничений на валютном рынке
|Таможня ограничивает пропуск брендовых товаров, приобретенных в интернет-магазинах
|Дефицит счета текущих операций в апреле составил $146 млн - НБУ
|Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сын Пшонки купил БГ Банк с помощью шантажа, - следствие
|ТАСкомбанк претендует на активы и пассивы Диамантбанка - ФГВФЛ
|Китайская компания CNTIC поможет обновить флот Украинского Дунайского пароходства
|НБУ выделил Идея Банку рефинансирование 36 млн гривен
|Девелопер "Фоззи ритейл" в 2016г сократил чистую прибыль в 10 раз
|IKEA заинтересовалась украинским рынком
|Аэропорт "Борисполь" в 2016г нарастил доход на 33% - аудированные данные
Это интересно
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей
|Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-фактор слайдера
|Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
|Появился "Шазам" для автомобилей
|BMW представила скутер будущего
|Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года