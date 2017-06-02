Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в январе-апреле 2017 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 248 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в апреле выплавлено 67 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 65 тыс. тонн.

По данным компании, в 2016 году предприятие увеличило выплавку стали на 2% по сравнению с 2015 годом - до 614 тыс. тонн.

"Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн.

Первую плавку комплекс осуществил 17 января 2012 года.

Завод является ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.