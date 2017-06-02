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Порт "Южный" за 4 мес. увеличил грузоперевалку на 0,3%
11:43 02.06.2017 |
Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объемам перевалки морской порт Украины, в январе-апреле 2017 года увеличил перевалку грузов на 0,3% по сравнению с январем-апрелем 2016 года - до 14,47 млн тонн.
Согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины", за отчетный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 1,3% - до 11,1 млн тонн, импортных - увеличил на 24,2%, до 2,133 млн тонн, транзитных - сократил на 14,7%, до 1,231 млн тонн, каботажных грузов перевалил лишь 3 тыс. тонн.
По номенклатуре грузов порт за указанный период снизил перевалку наливных грузов на 22,7% - до 1,008 млн тонн, тарно-штучных - увеличил на 48,5%, до 447 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов - на 1,5%, до 13,015 млн тонн.
Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.
В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".
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