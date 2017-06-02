Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК " Энергоатом " в январе-апреле 2017 года возросло на 8,1% (на 2 млрд 352,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 31 млрд 529,6 млн кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 5,6%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 29 млрд 728,5 млн кВт-ч электроэнергии против 27 млрд 467,5 млн кВт-ч в январе-апреле-2016.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 58,6%, в общей структуре производства электроэнергии в стране - 57%.

"Энергоатом" в январе-апреле 2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 16 млрд 834,6 млн грн (с НДС), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года (13 млрд 911,9 млн грн).

Объем капитальных вложений составил 658,5 млн грн против 1 млрд 16,6 млн грн за январь-апрель-2016. Финансирование капвложений составило 2 млрд 381,8 млн грн против 1 млрд 727,4 млн грн.

НАЭК за четыре месяца перечислила в бюджеты всех уровней 3 млрд 536,8 млн грн, расчеты по страхованию составили 507,4 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 79%, что на 6,6 п. п. больше, чем в январе-апреле 2016-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 84,6%, что на 6,3 п. п. меньше, чем четыре месяца 2016-го.

В работе АЭС Украины в январе-апреле-2017 было зафиксировано одно учетное нарушение, тогда как за аналогичный период прошлого года их было пять.

По итогам января-апреля 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 273,79 суток против 376,49 суток в январе-апреле-2016.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, выработку - на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.