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СК "Краина" за 4 мес. увеличила сбор платежей на 21,5%
07:43 02.06.2017 |
ПАО "Страховая компания "Краина" (Киев) в январе-апреле 2017 года увеличила сбор страховых премий на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 102,3 млн грн, сообщается в пресс-релизе страховщика.
В январе собрано 26,423 млн грн, в феврале 23,053 млн грн, в марте 23,793 млн грн, в апреле - 29 млн грн.
В апреле платежи СК "Краина" по добровольному медицинскому страхованию вместе с другими видами личного страхования составили 9,533 млн грн, по КАСКО - 3,878 млн грн.
В целом с начала года страховщик собрал по добровольному страхованию наземного транспорта 15,190 млн грн.
Обязательное страхование автогражданской ответственности с начала года принесло компании 30,243 млн грн, из них по ОСАГО - 9,120 млн грн.
"Краина" на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет 27 лицензии на осуществление добровольных и обязательных видов страхования и наращивает свой портфель страховых продуктов. Региональная сеть компании насчитывает 98 объектов и представлена на всей территории Украины.
Является ассоциированным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
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