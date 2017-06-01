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Рубежанский КТК за 4 мес. удержал лидерство по выпуску гофротары в Украине
13:14 01.06.2017 |
Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.), один из ведущих в Украине производителей картонной тары, с учетом продукции принадлежащего ему Трипольского упаковочного комбината (ТУК, Киевская обл.), в январе-апреле 2017 года выпустил 66,25 млн кв. м гофроящиков, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно статистическим данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким образом, комбинаты смогли удержать первую позицию среди украинских производителей этой продукции, на которую вышли по итогам первого квартала, обойдя Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК).
Как сообщалось, в январе-марте текущего года комбинаты нарастили выпуск гофротары на 10% к тому же периоду прошлого года.
По итогам января-апреля в натуральных показателях комбинаты на 49% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 90 тыс. тонн.
С учетом производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 47,7% - до 1 млрд 319 млн грн.
В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в Украине (с учетом непрофильных производителей) за четыре месяца возросло на 6,2% - до 290 млн кв. м.
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона.
В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий.
Как сообщалось, в 2016 году объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 14,4% - до 3 млрд 311 млн грн, при этом выпуск гофроящиков вырос на 10%, до 205,79 млн кв. м.
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