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ЦГОК за 4 мес. сократил выпуск окатышей на 19%, резко снизив производство в апреле из-за прекращения поставок в ОРДЛО
07:15 01.06.2017 |
Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-апреле 2017 года сократил выпуск товарных окатышей на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 674 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании, за указанный период ЦГОК снизил выпуск железорудного концентрата на 11,4% - до 1,536 млн тонн.
В апреле произведено 67 тыс. тонн окатышей и 385 тыс. тонн концентрата, тогда как в предыдущем месяце - 200 тыс. тонн окатышей и 394 тыс. тонн концентрата.
По его словам, снижение производства окатышей произошло из-за прекращения поставок на неподконтрольную территорию (НКТ) и определенную задержку с поиском потребителей на внешних рынках, в частности - в Китае.
Как сообщалось, ЦГОК в 2016 году сохранил выпуск товарных окатышей на уровне предыдущего года - 2,303 млн тонн, но сократил производство железорудного концентрата - на 15,1%, до 5,224 млн тонн.
ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.
Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей.
Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды.
ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
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