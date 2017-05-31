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Криворожский ЖРК за 4 мес. нарастил добычу руды на 15%
12:01 31.05.2017 |
Криворожский железорудный комбинат(КЖРК) в январе-апреле 2017 года увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,891 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в апреле КЖРК произвел 420 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 506 тыс. тонн.
По итогам 2016 года комбинат сократил выпуск товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2015 годом - до 5 млн тонн.
Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им.Ильича.
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% его акций.
КЖРК управляют на партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват".
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