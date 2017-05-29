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Лидером рынка бинарных опционов снова признана Verum Option
16:58 29.05.2017 |
Востребованность рынка бинарных опционов продолжает расти. Это мы наблюдаем из постоянного увеличения уровня заинтересованности инвесторов в услугах брокеров бинарного сегмента. Апрель не стал исключением и продолжил демонстрировать жестокую конкурентную борьбу, сформировав новый рейтинг сильнейших бинарных брокеров.
На позиции лидера рынка продолжила укрепляться Verum Option.
За весь период главенства в Рейтинге бинарных опционов МОФТ компания
сформировала настолько мощную клиентскую базу, обеспечивающую ей
стабильно крупный торговый прирост, что «догнать» Verum Option стало не
под силу даже самым сильным ее конкурентам.
Вернуться на 2-е место рейтинга удалось IQ Option. Компания продолжила активную борьбу за вторую позицию и получила ее по праву. Ранее эта компания стабильно заявляла о себе как об основном конкуренте лидера рейтинга, но, начав терять обороты и клиентов, IQ Option спустилась аж до границы ТОП-5. Сейчас мы видим не только увеличение торгового прироста в компании, но и ее серьезный настрой.
Закрывает ТОП-3 бинарного рейтинга Olymp Trade с потерей одной позиции. В процессе активной борьбы за свое место в прошлом месяце эта компания все же уступила его более сильному сопернику, немного не дотянув свои показатели до необходимого уровня.
На 4-й ступеньке продолжила свое размещение компания Binomo. Она увеличила свои обороты в два раза, что обеспечило ей стабильность по итогам последнего месяца.
Закрывает ТОП-5 Grand Capital, получив плюсом две позиции в рейтинге МОФТ. Хочется отметить, что компания впервые разместилась столь высоко с самого начала этого года. В Grand Capital фиксируется стабильный рост показателей, что говорит о клиентских симпатиях в сторону этого бинарного брокера.
Сохранить за собой 6-е место рейтинга удалось InstaForex. Несмотря на полное отсутствие выдающихся достижений этой компании в апреле, ей удалось сохранить свои торговые обороты и задержаться в рейтинге.
Седьмое место получила Corsa Capital, перешагнув одну ступень вверх. Войдя в прошлом месяце в список лучших бинарных брокеров, компания нашла в себе достаточно потенциала для продолжения восхождения к вершине рейтинга.
Finmax же, наоборот, не смогла подтвердить свои намерения на размещение в первой тройке лидеров рейтинга. Судя по всему, ранее компании удалось заинтересовать в своих услугах крупного инвестора, но удержать его, к сожалению, Finmax не сумела. Поэтому с минусом в пять позиций она разместилась на 8-м месте.
Девятая ступень рейтинга закрепилась за MFX Broker, благодаря стабильности оборотов этой компании, а также отсутствию конкуренции. А граница ТОП-10 рейтинга бинарных опционов МОФТ так же, как и в прошлом месяце, осталась под стражем компании Binary.com.
По материалам: IAFT News
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