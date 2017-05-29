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Burisma Злочевского покупает 3 нефтегазовые компании
10:48 29.05.2017 |
Компания Brociti Investments Limited (Кипр), входящая в группу Burisma, получила разрешение Антимонопольного комитета на покупку более 50% компании Diloretio Holdings LTD (Кипр), которой, в свою очередь, в Украине принадлежит 3 нефтегазовые компании. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.
Diloretio Holdings владеет в Украине компаниями «Системойлинжениринг», «Нефтегазпромышленная геология» и «Технокомсервис» (все три - Киев). В частности, «Системойлинжиниринг» осуществляет добычу газа на Водяновской площади в Харьковской области. В прошлом году добыча газа этой компанией составила около 75 млн куб. м.
«Нефтегазпромышленная геология» имеет 2 специальных разрешения на Иорданско-Дейнековскую и Матешинско-Легейдивскую нефтегазоносные площади в Полтавской области. Оба эти спецразрешения были выданы 24 октября 2013 г. сроком на 20 лет. «Компания «Технокомсервис» также имеет 2 лицензии на добычу углеводородов - на Степковской и Октябрьской площадях в Харьковской области. Выданы они были 14 октября 2011 г. также сроком на 20 лет. В статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности по добыче газа в 2016 г. эти компании отсутствуют.
Примечательно, что «Компания «Технокомсервис» зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и компании группы Burisma - Киев, улица Рылеева,10-А, а «Системойлинжениринг» в 2016 г. фигурировала в материалах расследования прокуратуры в отношении компаний группы Burisma.
Как сообщали OilNews, в начале 2016 г. Resano Trading LLC, входящая в группу Burisma, купила у канадской публичной компании Serinus Energy Inc. контрольный пакет газодобывающей компании ООО «КУБ-Газ».
Справка OilNews
Burisma Holdings владеет украинскими добывающими компаниями «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания» и «Алдеа». В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.
В целом компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.
Совокупный объем добычи природного газа в 2016 г. составил более 1 млрд куб. м
Burisma контролируется Николаем Злочевским, который занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 г. по 20 апреля 2012 г. В начале 2015 г. Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Спустя 2 года уголовные дела в отношении Злочевского и группы Burisma были закрыты.
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