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Evraz продает ГОК "Сухая Балка" в Украине структуре Ярославского за $110 млн
20:37 26.05.2017 |
Группа Evraz (РФ) подписала соглашение о продаже рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) структуре DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского за $110 млн без учета долга, говорится в сообщении продавца.
"Компания Berklemond Investments LTD, входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела "Евраз-Сухая Балка". Сумма сделки составила $110 млн, что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железнорудного предприятия", – подтверждает эту информацию DCH в своем сообщении.
Согласно пресс-релизу группы "Евраз", 100% дочерняя компания Evraz Group S.A подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания для "Евраз Сухая Балка") компании Berklemond Investments Ltd.
Сумма будет выплачена несколькими траншами: $25 млн Evraz получит после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года. Полученные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая погашение задолженности компании.
"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). . В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.
Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Выручка предприятия в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды.
Шахтеры ЧАО "Евраз-Сухая Балка" в середине мая проводили забастовку, требуя повышения зарплаты. Администрация рудника договорилась с ними о повышении с 1 июня зарплаты на 20%.
Ранее в мае Evraz объявил, что продает Lanebrook, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами, порт в Нзаходке за $354,4 млн.
Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".
Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. В настоящее время группа также находится в процессе приобретения страховой компании "ИНГО Украина" (Киев): завершаются формальные процедуры по закрытию сделки по покупке 25%-го пакета акций, а далее DCH намерена нарастить свою долю до 100%.
Помимо того А.Ярославский в середине мая этого года сообщил о возможности покупки у российского Внешэкономбанка (ВЭБ) его украинской "дочки" – Проминвестбанка (ПИБ, Киев), 13-го по размерам активов на украинском рынке.
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