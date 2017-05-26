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"Яндекс.Украина" заявляет о невозможности выполнения обязательств по договорам
17:36 26.05.2017 |
Компания "Яндекс.Украина" (Киев) заявляет о невозможности выполнения обязательство по договорам.
Об этом говорится в уведомлении компании, разосланном компаниям-партнерам, передают Українські Новини.
"Введение указанных санкций является для "Яндекса" чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством, которое, к большому сожалению "Яндекса", лишает его возможности исполнять свои обязательства по договору, в том числе выплачивать исполнителю предусмотренное договором вознаграждение", - отмечается в сообщении со ссылкой на генерального директора "Яндекс.Украина" Ию Шевченко.
В связи с изложенным компания с даты уведомления (26 мая) приостанавливает исполнение своих финансовых обязательств по договорам, а также не гарантирует надлежащее исполнение иных обязательств по договорам на срок действия санкций.
В компании отметили, что искренне сожалеют о решении властей Украины и подчеркнули, что намерены искать варианты продолжения сотрудничества со своими клиентами на новых условиях.
Как сообщали Українські Новини, 18 мая "Яндекс.Украина" заявила о блокировке своих банковских счетов.
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