Компания "Яндекс.Украина" (Киев) заявляет о невозможности выполнения обязательство по договорам.

Об этом говорится в уведомлении компании, разосланном компаниям-партнерам, передают Українські Новини.

"Введение указанных санкций является для "Яндекса" чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством, которое, к большому сожалению "Яндекса", лишает его возможности исполнять свои обязательства по договору, в том числе выплачивать исполнителю предусмотренное договором вознаграждение", - отмечается в сообщении со ссылкой на генерального директора "Яндекс.Украина" Ию Шевченко.

В связи с изложенным компания с даты уведомления (26 мая) приостанавливает исполнение своих финансовых обязательств по договорам, а также не гарантирует надлежащее исполнение иных обязательств по договорам на срок действия санкций.

В компании отметили, что искренне сожалеют о решении властей Украины и подчеркнули, что намерены искать варианты продолжения сотрудничества со своими клиентами на новых условиях.

Как сообщали Українські Новини, 18 мая "Яндекс.Украина" заявила о блокировке своих банковских счетов.