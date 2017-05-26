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AMarkets открыл доступ к торговле криптовалютой
16:06 26.05.2017 |
Брокер AMarkets сообщил своим клиентам особую новость: теперь им стала доступна для торговли криптовалюта. Всего компания открыла доступ к 8-ми новым виртуальным валютам, в числе которых и популярный биткоин. Напомним, что криптовалюта обладает повышенной волатильностью и не контролируется центробанками. Также эта валюта отлично поддается теханализу и прогнозированию. Большая часть виртуальной валюты сейчас стремительно растет в цене, ввиду чего специалисты AMarkets рекомендуют трейдерам выйти на рынок с этим активом. Заключать сделки по криптовалюте можно 24 часа в сутки, поскольку временные ограничения торговых сессий на эту валюту не распространяются. По словам экспертов AMarkets, многие трейдеры сейчас не доверяют центробанкам и используют криптовалюту в качестве актива-«убежища» в условиях экономической неопределенности. Ознакомиться с торговыми условиями, которые предлагает AMarkets для работы с виртуальной валютой, можно на сайте компании.
По материалам: IAFT News
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