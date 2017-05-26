Укрзалізниця установит терминалы самообслуживания в Киеве

Первые терминалы самообслуживания пассажиров Укрзалізниці появятся летом текущего года на вокзале станции Киев-Пассажирский. Об этом в интервью LIGA.net сказал глава правления компании Войцех Балчун.

Также Балчун заявил, что летом 2017 г. Укрзалізниця запустит мобильное приложение для iPad.

Рассказывая о других изменениях в качестве предоставления услуг пассажирам, Балчун отметил, что в текущем году компания уже закупила 165 тыс. новых комплектов постельного белья из бязи, из них почти 40 тыс. - с махровым полотенцем. Всего в 2017 г. Укрзалізниця планирует закупить более 581 тыс. новых комплектов постельного белья, около 40 тыс. одеял и 30 тыс. матрасов. Постепенно будем менять старое на новое.

"Важно, что нам удалось поменять сами стандарты. Это нонсенс, что поезда экипировались по нормативам 1950-х годов", - сказал Балчун.

Напомним, ранее руководство Укрзалізниці опровергло слухи о том, что туалеты в поездах могут стать платными.