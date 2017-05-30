



"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам работы в январе-марте текущего года увеличил выплавку стали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,070 млн тонн, но снизил чугуна - также на 4%, до 1,984 млн тонн, общее производство кокса - на 13%, до 977 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первый квартал 2017 года, группа также увеличила выплавку стали по сравнению с четвертым кварталом 2016 года на 1%, но снизила чугуна на 10% и выпуск кокса - на 3%.

При этом уточняется, что в первом квартале производство чугуна снизилось на 10% по отношению к предыдущему кварталу - до 1,984 млн тонн - в результате снижения производства на ММК им. Ильича и Енакиевском метзаводе (ЕМЗ), что было незначительно компенсировано увеличением производства на "Азовстали". Снижение производства чугуна на ЕМЗ на 200 тыс. тонн было связано с остановкой доменных печей в феврале в результате блокады железнодорожного сообщения между подконтрольной и неподконтрольной территориями Украины и последующей потерей контроля над предприятием с 15 марта 2017 года.

ММК им. Ильича снизил производство чугуна на 175 тыс. тонн вследствие проведения планового капремонта доменной печи №3 длительностью 7 суток и неритмичных поставок кокса в результате нестабильной работы Авдеевского КХЗ (АКХЗ). Производство чугуна на "Азовстали" увеличилось на 148 тыс. тонн по причине выполнения планового капремонта ДП №2.

Производство стали в первом квартале 2017 года увеличилось на 1% по отношению к предыдущему кварталу - до 2,070 млн тонн вследствие увеличения объема выплавленной стали на "Азовстали" и ММК на 139 и 96 тыс. тонн соответственно, что компенсировало снижение производства на ЕМЗ на 223 тыс. тонн. Рост производства стали на "Азовстали" вызван увеличением производства чугуна, в то время как рост производства на ММК был результатом перераспределения чугуна в пользу производства стали за счет снижения производства товарного чугуна.

В первом квартале 2017 года производство товарных полуфабрикатов снизилось на 18% по сравнению с предыдущим кварталом - до 454 тыс. тонн. Это произошло за счет уменьшения производства товарного чугуна на 211 тыс. тонн в результате снижения производства чугуна и его перераспределения для производства стали на ММК, что было частично компенсировано производством товарного чугуна на "Азовстали". Производство товарных слябов увеличилось на 155 тыс. тонн в результате увеличения объемов выплавки стали на "Азовстали". Снижение производства товарной заготовки на 43 тыс. тонн стало результатом остановки ЕМЗ.

Производство готовой продукции в первом квартале 2017 года снизилось на 26 тыс. тонн по отношению к четвертому кварталу 2016 года - до 1,586 млн тонн.

Увеличение производства плоского проката в первом квартале 2017 года на 79 тыс. тонн по отношению к четвертому кварталу 2016 года - до 1,182 млн тонн - связано с увеличением производства плоского проката на "Азовстали" на 82 тыс. тонн и европейских перекатных заводах на 19 тыс. тонн в результате оживления спроса, что компенсировало падение производства на ММК на 22 тыс. тонн.

Производство длинного проката снизилось на 119 тыс. тонн - до 355 тыс. тонн - за счет падения производства на ЕМЗ на 109 тыс. тонн и снижения производства на Promet Steel на 21 тыс. тонн в результате отсутствия квадратной заготовки, поставляемой ЕМЗ, что было незначительно компенсировано увеличением производства на "Азовстали" на 11 тыс. тонн.

Производство рельс в первом квартале 2017 года увеличилось на 9 тыс. тонн по сравнению с предыдущим кварталом в результате выполнения заказов для "Укрзализныци".

Производство трубной продукции было выше уровня предыдущего квартала на 5 тыс. тонн за счет увеличения производства прочей трубы на 8 тыс. тонн, что стало результатом расширения производственных мощностей на ММК. В то же время, производство трубы большого диаметра на Харцызском трубном заводе (ХТЗ) было остановлено по причине потери контроля над предприятием с 15 марта 2017 года.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2016г увеличил выплавку стали на 9% по сравнению с 2015 годом - до 8,393 млн тонн, чугуна - на 10%, до 8,821 млн тонн, общее производство кокса - на 6%, до 4,325 млн тонн. Производство товарных полуфабрикатов 2016 году сократилось на 14% по отношению к 2015 году - до 2,229 млн тонн. Увеличение производства готовой продукции в 2016 году составило 15% по сравнению с 2015 годом - до 6,485 млн тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".