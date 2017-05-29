Собрание акционеров агропромышленного холдинга "Астарта", крупнейшего производителя сахара в Украине, одобрило предложение совета директоров на годовом собрании 23 мая и отказалось от выплаты дивидендов, направив всю чистую прибыль за 2016 год в размере EUR82,653 млн в нераспределенную прибыль.

Собрание также одобрило продолжение программы выкупа акций в объеме до 10% оплаченного акционерного капитала по цене PLN125 за акцию.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Холдинг по итогам 2016 года, согласно предварительным данным, увеличил показатель EBITDA на 14,5% - до EUR150 млн, его консолидированная выручка выросла на 17,5% - до EUR369 млн.