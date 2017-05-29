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"Украгролизинг" выплатил 2,8 млн грн дивидендов за 2016г
13:51 29.05.2017 |
ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" по итогам 2016 года выплатило 2,82 млн грн дивидендов.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, единственным акционером компании является Кабинет министров.
НАК "Украгролизинг" создана правительством в 2001 году для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам.
По итогам 2016 года "Украгролизинг" увеличил чистую прибыль на 16% по сравнению с 2015 годом - до 5,65 млн грн. Чистый доход компании в прошлом году вырос в 1,5 раза - до 140,6 млн грн.
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