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Ferrexpo после годичного перерыва выплатит дивиденды за 2016г. - решение собрания акционеров
08:16 29.05.2017 |
Горнорудная компания Ferrexpo c активами в Украине после годичного перерыва решила выплатить акционерам окончательные дивиденды в размере 3,3 цента США за акцию.
Как сообщается в информации компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, за решение о выплате дивидендов проголосовало 99,73% держателей акций на общем годовом собрании акционеров 25 мая текущего года.
Акционеры также проголосовали за привлечение Deloitte LLP в качестве аудитора компании.
В совет директоров Ferrexpo на новый срок переизбраны Стивен Лукас (Stephen Lucas), Виталий Лисовенко, Оливер Баринг (Oliver Baring), Берт Накэн (Bert Nacken), Мэри Рейли (Mary Reilly), Кристофер Маве (Christopher Mawe) и Константин Жеваго.
При этом отмечается, что занимавший пост независимого неисполнительного директора Малком Филд (Malcolm Field) принял решение не баллотироваться в совет директоров на новый срок.
Как сообщалось, Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в 6 раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% - до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% - до $585,99 млн, операционную - на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% - до $375 млн.
Компании удалось снизить чистый долг на 32% - до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в 4 раза - до $145 млн.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.
В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
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