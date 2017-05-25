Финансовые новости
- |
- 25.05.17
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Компания Ахметова получила первый уголь из ЮАР
22:54 25.05.2017 |
Первое судно с антрацитом из Южно-африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину.
Об этом компания сообщила на странице в Facebook.
"Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", - говорится в сообщении.
"За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", - заявили в компании.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I квартале 2017г. вырос на 14,8% - Госстат
|Представитель ЕС советует Украине сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС в торговле вместо борьбы за расширение квот
|НБУ снизил учетную ставку до 12,5%
|НБУ допускает либерализацию валютного регулирования в рамках дальнейшей монетарной политики - и.о. главы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Ахметова получила первый уголь из ЮАР
|"Кошелек RoboForex" — новый сервис для клиентов компании
|Экс-топ-менеджмент ПриватБанка анонсировал запуск мобильного клиент-банка
|Воля купила крупного регионального провайдера
|НБУ исключил Укрсоцбанк из перечня участвующих в выведении неплатежеспособных банков с рынка
|Выбрать один рынок и стать специалистом одного рынка - ключ к мастерству торговли на FOREX
|"Азовсталь" выплатит дивиденды за 2016г в период с 25 мая по 27 октября
Это интересно
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
|Названы страны с лучшей системой здравоохранения
|Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
|Стартапы стали чаще устраивать ICO
|WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн