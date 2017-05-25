Финансовые новости
- |
- 25.05.17
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Кошелек RoboForex" — новый сервис для клиентов компании
18:11 25.05.2017 |
Руководство RoboForex поделилось с клиентам компании особой новостью: специалисты брокера создали уникальный сервис - «Кошелек RoboForex». Данный платежный сервис открывает для трейдеров ряд новых возможностей.
Так, использование нового кошелька подразумевает защиту финсредств клиентов RoboForex от рисков, которые связаны с позициями, открытыми на счете. Также стало известно, что трейдеры могут выводить на этот кошелек прибыль со всех счетов, открытых у брокера.
Посредством нового сервиса клиенты компании могут также оперативно пополнить счет, при этом вывод средств со счета на кошелек осуществляется без комиссии.
Также уточним, что кошелек RoboForex являет собой несколько счетов с разными базовыми валютами, которые объединены в один платежный сервис. Перечень доступных валют устанавливается в зависимости от государства, в котором проживает клиент брокера.
Активировать новый сервис трейдер, сотрудничающий с РобоФорекс, может быстро и просто, воспользовавшись специальной формой для подачи заявки на странице сервиса.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Представитель ЕС советует Украине сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС в торговле вместо борьбы за расширение квот
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ снизил учетную ставку до 12,5%
|НБУ допускает либерализацию валютного регулирования в рамках дальнейшей монетарной политики - и.о. главы
|СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д перевозок пассажиров между Украиной и РФ
|"Грады" под Донецком. Почему Авдеевка обречена на обстрелы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Кошелек RoboForex" — новый сервис для клиентов компании
|Экс-топ-менеджмент ПриватБанка анонсировал запуск мобильного клиент-банка
|Воля купила крупного регионального провайдера
|НБУ исключил Укрсоцбанк из перечня участвующих в выведении неплатежеспособных банков с рынка
|Выбрать один рынок и стать специалистом одного рынка - ключ к мастерству торговли на FOREX
|"Азовсталь" выплатит дивиденды за 2016г в период с 25 мая по 27 октября
Это интересно
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
|Названы страны с лучшей системой здравоохранения
|Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
|Стартапы стали чаще устраивать ICO
|WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн