Руководство RoboForex поделилось с клиентам компании особой новостью: специалисты брокера создали уникальный сервис - «Кошелек RoboForex». Данный платежный сервис открывает для трейдеров ряд новых возможностей.

Так, использование нового кошелька подразумевает защиту финсредств клиентов RoboForex от рисков, которые связаны с позициями, открытыми на счете. Также стало известно, что трейдеры могут выводить на этот кошелек прибыль со всех счетов, открытых у брокера.

Посредством нового сервиса клиенты компании могут также оперативно пополнить счет, при этом вывод средств со счета на кошелек осуществляется без комиссии.

Также уточним, что кошелек RoboForex являет собой несколько счетов с разными базовыми валютами, которые объединены в один платежный сервис. Перечень доступных валют устанавливается в зависимости от государства, в котором проживает клиент брокера.

Активировать новый сервис трейдер, сотрудничающий с РобоФорекс, может быстро и просто, воспользовавшись специальной формой для подачи заявки на странице сервиса.

По материалам: IAFT News