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Экс-топ-менеджмент ПриватБанка анонсировал запуск мобильного клиент-банка
17:46 25.05.2017 |
Экс-первый зампред ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский анонсировали запуск мобильного клиент-банка.
"Мы объявляем, наконец, о запуске карты и мобильного приложения, в которые наша команда вложила весь свой опыт и всю свою душу! Запуск произойдет осенью, но предварительную регистрацию на открытие карты мы открываем уже сегодня! Самое сенсационное то, что это будет первый в Украине mobile-only банк. Во-первых, у банка не будет отделений. Во-вторых, для его использования будет нужен смартфон", - написал Д.Дубилет на своей странице в "Фейсбук".
В свою очередь О.Гороховский сообщил, что у приложения уже есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (iBox, оба Киев).
"У нас большое партнерство, которое подразумевает ИТ, маркетинг, процессинг и операционную поддержку банка, который заключает с нами договор. Никаких отделений, очередей, неприветливых кассиров и вороха бумаг", - написал он на своей странице в "Фейсбук".
О.Гороховский при этом добавил, что сэкономленные на содержании отделений расходы позволят мобильному клиент-банку снизить стоимость кредитования, начислять высокий процент на остаток собственных средств и удешевить цикл "снятие/пополнение" карты.
В свою очередь М.Рогальский уточнил, что технически компания будет предоставлять банкам-партнерам все, начиная от процессинга и заканчивая мобильным приложением. Банку-партнеру нужно только "состыковать" это все со своим операционным днем.
"В идеальном мире любой банк мог бы прийти к нам и начать выпускать карты на нашей ИТ-платформе. Но мы пришли к выводу, что нам в партнеры нужны такие банки, которые до этого не занимались карточным бизнесом или готовы расстаться с тем наследием, которое у них есть. Сегодня с нами на борту уже два таких банка. С iBox нам удалось договориться раньше, поэтому с ним мы уже сегодня начинаем предзаказ".
Замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в комментариях журналистам обратила внимание, что анонсированный мобильный клиент-банк является программным обеспечением.
"Они могут предложить любому банку указанное программное обеспечение. Это уже задача банка оценить его с точки зрения IT-безопасности, с точки зрения соответствия существующему законодательству", - сказала она на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, регулятор еще не изучал указанный программный продукт, в то же время основным требованием к нему будет соблюдение правил идентификации клиентов (know your client, KYC).
"Я не знакома с этим программным обеспечением, но скажу глобально, что идея дистанционного обслуживания и расширения возможности банков по дистанционной идентификации клиентов не новая. С учетом того, как быстро развиваются приложения и сервисы, очень много операций переходит в дистанционную плоскость, это было ожидаемо. Главное, чтобы соблюдались правила идентификации", - сказала Е.Рожкова.
Как сообщалось, экс-первый зампред ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию Fintech Band.
В марте Fintech Band сообщила о планах в октябре-ноябре разработать мобильное приложение системы "Клиент-Банк". По словам Д.Дубилета, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.
Отец Д.Дубилета - Александр Дубилет - до национализации ПриватБанка в конце 2016 года возглавлял правление финучреждения.
Универсал Банк (ранее - банк "Универсальный") основан в 1994 году. В 2016 году банк приобрела группа "ТАС".
Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, финансовая компания "ЦФР" (ТМ "КредитМаркет"), компании по страхованию рисков и жизни, коллекторская компания "Европейское агентство по возврату долгов", процессинговый центр ТАС Линк.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Универсал банк занимал 26-е место (5,094 млрд грн) среди 93 действующих банков.
Агрокомбанк (ранее - банк "Авторитет") основан в 1993 году. В 2015 году его выкупили владельцы сети платежных терминалов iBox, после чего финучреждение было переименовано в Айбокс банк.
По состоянию на 1 января 2017 года акционерами банка являлись: Владимир Дробот, которому принадлежало 89,8178% акций, Ирина Шпильова (8,3666%) и Александр Захарчук (1,8156%).
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (621,295 млн грн) Айбокс банк занимал 65-е место среди 90 действовавших в стране банков.
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