Выбрать один рынок и стать специалистом одного рынка - ключ к мастерству торговли на FOREX

Команда FORTFS продолжает делиться секретами мастерства торговли на рынке FOREX. Многим известно, что повторение и практика являются предшественниками успеха в любом деле. Так уж устроено человеческое сознание, что навыки и мастерство нарабатываются постоянными повторными действиями, и очевидно, что тот, кто постоянно концентрируется и сосредоточивается на чем-то одном, а не рассеивает свое внимание, - достигает своих целей.

Пианист не станет профессиональным пианистом и мастером своего искусства, если будет пытаться стать профессиональным гитаристом или скрипачом. Футболист также не сможет войти в состав лучших команд мира, если будет помимо футбола сосредоточиваться играть в теннис. Чтобы стать успешными, мы должны посвятить этому большую часть своего времени и изрядную часть своей энергии.

В связи с этим интересно знать, почему многие думают, что они могут анализировать и пытаться успешно торговать на 15 различных рынках? Причем на это почему-то не обращают внимания большинство преподавателей трейдинга и профессиональных тренеров.

Разумеется, чем больше вы сосредоточитесь на чем-то одном, тем лучше вы будете в этом. Это основная причина, по которой у вас должен быть любимый рынок. Вам не нужно торговать только на одном рынке, но вы должны иметь один рынок, с которым вы знакомы и который вам ближе, чем любой другой. Это также поможет вам узнать, когда этот рынок находится в нестабильном состоянии, когда не стоит торговать или когда он находится в трендовом состоянии или в другом интересном для трейдинга состоянии. Чем меньше переменных вы имеете в виду при анализе рынков, тем лучше. Сосредоточение внимания на одном рынке и наличие любимого рынка является естественным сдерживающим фактором от чрезмерной торговли и чрезмерного анализа.

Большинство трейдеров проигрывают в долгосрочной перспективе, потому что они слишком часто торгуют. Вы будете торговать намного меньше, если вы в первую очередь озабочены одним рынком, а не пятнадцатью. Например, глубокое знание динамики одной валютной пары поможет вам понять рынок глобально. Поскольку многие пары FOREX взаимосвязаны, если вы хорошо знаете, что делает одна пара, это поможет вам лучше понять другие рынки, которым вы следуете.

Наличие любимого рынка помогает вам оставаться более сфокусированным и ясным. Это помогает уменьшить путаницу и чрезмерный анализ рынка. Попытка проанализировать многие рынки приводит к перегруженности и запутанности, что обычно приводит к открытию плохой сделки и к потере денег.

Кроме того, наличие одного любимого рынка FOREX может также помочь правильно управлять вашими рисками при торговле. Если вы будете торговать только одной парой, вы, очевидно, с меньшей вероятностью будете переоценивать ваши допустимые риски по совокупным позициям, торгуя несколькими парами одновременно.

Трейдеры в основном проигрывают из-за слишком частого трейдинга, поэтому если вы просто ограничите количество рынков, на которые вы смотрите, то вы решительно уменьшите соблазн чрезмерной торговли и, таким образом, резко уменьшите ваши шансы потерять деньги без необходимости.​

По материалам: IAFT News

