Рыночная стоимость активов Еврогазбанка в 2 раза ниже балансовой, - Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что независимые оценщики оценили активы Еврогазбанка в 1,6 млрд гривен, тогда как их балансовая стоимость составляет 3,6 млрд гривен.

"Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц Еврогазбанка было сформировано по принципу финансовой пирамиды. За период 2012-2014 гг. из банка было выведено 3,3 млрд гривен средств путем кредитования структур, косвенно связанных с менеджментом банка", - говорится в заявлении фонда.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что новые кредиты выдавались для уплаты процентов по ранее полученным займам.

Обязательства указанных структур перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.

Кроме того, в результате анализа установлено, что в течение года до момента введения временной администрации, руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 0,54 млрд гривен в малоликвидное.

На сумму 0,04 млрд гривен обеспечение было выведено без всякой замены вообще.

В бухгалтерском учете банка указывалось, что его портфель ценных бумаг, других финансовых инструментов и корпоративных прав составляет 0,3 млрд гривен.

Оценочная же стоимость этих инструментов определена на уровне 0 гривен.

Основные средства и прочие внеоборотные активы оценены в 3 раза меньше их номинала.

Общая стоимость ликвидационной массы Еврогазбанка (по состоянию на март 2015 года) указанная "на бумаге" составляет 4,37 млрд гривен, а оценочная - 1,69 млрд гривен (оценку проводило ООО "Консалтингюрсервис").

Расходы Фонда гарантирования на выплаты гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд гривен.

Общая сумма акцептированных кредиторских требований составляет 2,14 млрд гривен.

Уполномоченное лицо Фонда гарантирования подало 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами банка.

Как сообщали Українські Новини, с 17 июля 2014 Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Европейский газовый банк.

17 ноября 2014 НБУ решил ликвидировать Еврогазбанк.