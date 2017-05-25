Финансовые новости
- |
- 25.05.17
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рыночная стоимость активов Еврогазбанка в 2 раза ниже балансовой, - Фонд гарантирования вкладов
12:41 25.05.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что независимые оценщики оценили активы Еврогазбанка в 1,6 млрд гривен, тогда как их балансовая стоимость составляет 3,6 млрд гривен.
"Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц Еврогазбанка было сформировано по принципу финансовой пирамиды. За период 2012-2014 гг. из банка было выведено 3,3 млрд гривен средств путем кредитования структур, косвенно связанных с менеджментом банка", - говорится в заявлении фонда.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что новые кредиты выдавались для уплаты процентов по ранее полученным займам.
Обязательства указанных структур перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.
Кроме того, в результате анализа установлено, что в течение года до момента введения временной администрации, руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 0,54 млрд гривен в малоликвидное.
На сумму 0,04 млрд гривен обеспечение было выведено без всякой замены вообще.
В бухгалтерском учете банка указывалось, что его портфель ценных бумаг, других финансовых инструментов и корпоративных прав составляет 0,3 млрд гривен.
Оценочная же стоимость этих инструментов определена на уровне 0 гривен.
Основные средства и прочие внеоборотные активы оценены в 3 раза меньше их номинала.
Общая стоимость ликвидационной массы Еврогазбанка (по состоянию на март 2015 года) указанная "на бумаге" составляет 4,37 млрд гривен, а оценочная - 1,69 млрд гривен (оценку проводило ООО "Консалтингюрсервис").
Расходы Фонда гарантирования на выплаты гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд гривен.
Общая сумма акцептированных кредиторских требований составляет 2,14 млрд гривен.
Уполномоченное лицо Фонда гарантирования подало 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами банка.
Как сообщали Українські Новини, с 17 июля 2014 Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Европейский газовый банк.
17 ноября 2014 НБУ решил ликвидировать Еврогазбанк.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Представитель ЕС советует Украине сосредоточиться на переходе к стандартам ЕС в торговле вместо борьбы за расширение квот
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ снизил учетную ставку до 12,5%
|НБУ допускает либерализацию валютного регулирования в рамках дальнейшей монетарной политики - и.о. главы
|СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д перевозок пассажиров между Украиной и РФ
|"Грады" под Донецком. Почему Авдеевка обречена на обстрелы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Кошелек RoboForex" — новый сервис для клиентов компании
|Экс-топ-менеджмент ПриватБанка анонсировал запуск мобильного клиент-банка
|Воля купила крупного регионального провайдера
|НБУ исключил Укрсоцбанк из перечня участвующих в выведении неплатежеспособных банков с рынка
|Выбрать один рынок и стать специалистом одного рынка - ключ к мастерству торговли на FOREX
|"Азовсталь" выплатит дивиденды за 2016г в период с 25 мая по 27 октября
Это интересно
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
|Названы страны с лучшей системой здравоохранения
|Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
|Стартапы стали чаще устраивать ICO
|WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн