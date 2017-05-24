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Китайцы затягивают сделку по покупке УБРР
15:14 24.05.2017 |
Китайская компания Bohai Commodity еще 30 ноября 2016 года выиграла в приватизационном конкурсе, в котором участвовала только она одна. Инвестор согласился заплатить 82,827 млн грн за 99,9945% акций УБРР. Но за последующие полгода инвестор даже не смог подготовить документы на покупку банка.
«По закону, срок рассмотрения пакета - 3 месяца после подачи всех документов на согласование приобретения существенного участия в банке. Заявитель не подал полного пакета документов, многие документы отсутствуют», - сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.
У китайцев не так много времени - уже до 11 июля УБРР, уставный капитал которого сейчас составляет 120 млн грн, должен докапитализироваться до 200 млн грн. Иначе НБУ признает его проблемным.
«Дополнительно отмечаем, что банк должен быть докапитализирован до 11 июля 2017 года. Новый акционер не сможет докапитализировать банк, пока не будет согласован пакет документов», - подчеркнули в НБУ.
Если инвестор сейчас подаст документы, он не успеет даже получить разрешение НБУ и купить УБРР до 11 июля, не говоря уже о проведении и выкупе допэмиссии акций банка на 80 млн грн до этой даты.
В ФГИ уведомили FinClub, что «решение вопроса продолжается». «Длится решение вопроса в Нацбанке относительно получения лицензии. Так и было предусмотрено - лицензия, деньги за пакет, акт приема-передачи пакета УБРР. Ждем», - сказали FinClub в пресс-службе ФГИ.
Два месяца назад глава ФГИ был оптимистичнее. Глава Фонда госимущества Игорь Билоус в конце марта сообщил, что сделка по продаже Украинского банка реконструкции и развития (УБРР) китайской бирже почти завершена. «Сделка почти завершена. Они заканчивают сбор документов. Изначально они их подали в неправильном виде в НБУ. Оказывается, у них очень сложная структура акционеров. Они группируют эту информацию, регулятор не был готов изучать ее в таком виде», - утверждал Игорь Билоус.
«Они до Нового года внесли 2,5 млн грн в капитал, и сейчас мне из НБУ звонили, спрашивали: "Где ваши китайцы?". Ответил им, что они теперь не наши, а ваши. Мы надеемся, что в апреле они полностью закроют все вопросы», - добавил глава ФГИ. Но в апреле НБУ документы не получил.
Зато в апреле парламент уволил главу ФГИ Игоря Билоуса.
УБРР мог обанкротится еще в минувшем году. До июня 2016 года банк с капиталом в 118 млн грн должен был докапитализироваться до 120 млн грн, но государство этого не сделало. Поэтому Bohai Commodity в конце года выкупила допэмиссию на 2 млн грн (теперь у них доля 1,6671% в банке), уменьшив долю государства до 98,3329%, но выполнив требование минимального уставного капитала.
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