ПАО "Укрзализныця" намерено в 2017 году повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5%, говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на показатели проекта консолидированного финансового плана, обнародованного на ее веб-сайте.

Как отмечает пресс-служба, показатели рассчитаны с применением международных стандартов финансовой отчетности.

"Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в этом году индексироваться не будут, а на грузовые перевозки в пределах Украины индексация предусмотрена с июня на 22,5%. Такие шаги позволят нам осуществить наибольшие капитальные вложения за всю историю деятельности железнодорожного транспорта - 22,7 млрд грн, причем большая часть средств пойдет на решение наиболее острой проблемы - обновление подвижного состава", - говорится в сообщении.

По словам главы ПАО Войцеха Балчуна, реализация планов "Укрзализныци" относительно капитальных инвестиций обеспечит рабочие места на производственных мощностях в Украине и будет способствовать общему оживлению отечественной экономики.

"Если индексация тарифов не произойдет, то ПАО "Укрзализныця" вынуждено будет свернуть свои программы капитальных инвестиций, что приведет к негативным последствиям для Украины в целом", - отметил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, Государственная регуляторная служба Украины ранее отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.