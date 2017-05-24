Кабинет министров Украины распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на 17,5 миллиарда гривень, а также запретил госбанку применять к "Нафтогазу" штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.

"Первая позиция - это изменений к условиям кредитных договоров в связи с изменением типового кредитного договора. Вторая позиция - расторжение договора залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на общую сумму 17,5 миллиарда гривень. И третье - реализация данного распоряжения не позволит применять штрафные санкции и позитивно скажется на показателях финансово-хозяйственной деятельности компании", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя распоряжение.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Кабинет министров Украины разрешил государственному банку "Ощадбанк" продлить на год срок оборота и погашения облигаций серии А, В, С национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,8 миллиарда гривень.