Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин запретил "Ощадбанку" применять к "Нафтогазу" штрафные санкции
14:35 24.05.2017 |
Кабинет министров Украины распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на 17,5 миллиарда гривень, а также запретил госбанку применять к "Нафтогазу" штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.
"Первая позиция - это изменений к условиям кредитных договоров в связи с изменением типового кредитного договора. Вторая позиция - расторжение договора залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на общую сумму 17,5 миллиарда гривень. И третье - реализация данного распоряжения не позволит применять штрафные санкции и позитивно скажется на показателях финансово-хозяйственной деятельности компании", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя распоряжение.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Кабинет министров Украины разрешил государственному банку "Ощадбанк" продлить на год срок оборота и погашения облигаций серии А, В, С национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,8 миллиарда гривень.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
|Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайцы затягивают сделку по покупке УБРР
|"Укрзализныця" намерена с июня повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5% – проект финплана
|Кабмин запретил "Ощадбанку" применять к "Нафтогазу" штрафные санкции
|Дело Тедис Украина: ГПУ сообщила о подозрении Грановскому
|Завод Антонова начинает испытания ударного беспилотника (фото)
|Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 88,9% Первого инвестиционного банка
Это интересно
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
|Инструкция по эксплуатации меня: читайте внимательно!
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем