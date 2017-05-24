Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Дело Тедис Украина: ГПУ сообщила о подозрении Грановскому
13:10 24.05.2017 |
Генеральная прокуратура Украины 23 мая сообщила о подозрении бизнесмену Александру Грановскому. Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами крупного дистрибьютора табачной продукции - ООО Мегаполис Украина (с мая 2016 года ООО Тедис Украина).
Как сообщает пресс-служба ГПУ, Грановский подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и создании фирм для прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины).
В ГПУ утверждают, что Грановский по предварительному сговору со служебными лицами Тедис Украина, которым уже сообщено о подозрении, создал схему уклонения от уплаты налогов.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании Тедис Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма. По словам генпрокурора, следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.
В Тедис Украина заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.
4 апреля Тедис Украина заявила об аресте банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн.
В Антимонопольном комитете ранее заявили, что контроль над Тедис Украина со стороны граждан России не подтверждается документами.
По данным компании, конечными бенефициарами ООО Тедис Украина являются физлица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
|Кто этот экс-губернатор Луганщины, которого задержали с чемоданом долларов
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайцы затягивают сделку по покупке УБРР
|"Укрзализныця" намерена с июня повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5% – проект финплана
|Кабмин запретил "Ощадбанку" применять к "Нафтогазу" штрафные санкции
|Дело Тедис Украина: ГПУ сообщила о подозрении Грановскому
|Завод Антонова начинает испытания ударного беспилотника (фото)
|Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 88,9% Первого инвестиционного банка
Это интересно
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
|Инструкция по эксплуатации меня: читайте внимательно!
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем