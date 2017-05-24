Дело Тедис Украина: ГПУ сообщила о подозрении Грановскому

Генеральная прокуратура Украины 23 мая сообщила о подозрении бизнесмену Александру Грановскому. Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами крупного дистрибьютора табачной продукции - ООО Мегаполис Украина (с мая 2016 года ООО Тедис Украина).

Как сообщает пресс-служба ГПУ, Грановский подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и создании фирм для прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины).

В ГПУ утверждают, что Грановский по предварительному сговору со служебными лицами Тедис Украина, которым уже сообщено о подозрении, создал схему уклонения от уплаты налогов.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании Тедис Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма. По словам генпрокурора, следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.

В Тедис Украина заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.

4 апреля Тедис Украина заявила об аресте банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн.

В Антимонопольном комитете ранее заявили, что контроль над Тедис Украина со стороны граждан России не подтверждается документами.

По данным компании, конечными бенефициарами ООО Тедис Украина являются физлица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.