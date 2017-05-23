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НБУ выдал "Укрпочте" новую лицензию на валютные операции
16:35 23.05.2017 |
Национальный банк выдал публичному акционерному обществу "Укрпочта" новую генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Согласно распоряжению Национального банка от 23 мая №401-ра отозвана генеральная лицензия от 23 октября 2006 года №6 на осуществление валютных операций, которая была выдана украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта" (УГППС "Укрпочта").
УГППС "Укрпочта" изменило форму собственности на ПАО "Укрпочта", которое получило генеральную лицензию на осуществление валютных операций 23 мая 2017 №204.
В связи с этим предварительная лицензия, выданная УГППС "Укрпочта", была отозвана.
Как сообщали Українські Новини, 2016 год "Укрпочта" закончила с убытком 188 млн гривен.
"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.
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