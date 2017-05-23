FXPro в очередной раз возглавил рейтинг лучших брокеров Форекс

Итоги апреля продемонстрировали нам еще более активную конкуренцию
и борьбу за лидерство на финансовом рынке. За последний месяц условия
выхода в ТОП лучших брокеров Форекс ужесточились, ставки стали еще выше и
теперь, чтобы попасть на первые позиции рейтинга, брокерам нужно
увеличивать мощности, разрабатывать новые стратегии привлечения клиентов
и совершенствовать свои технологии. Такой «естественный отбор» выделил
сильнейших, из которых и сформировался Рейтинг Форекс брокеров МОФТ.
Уверенность, настойчивость и рвение к победе- это качества, присущие лидеру! Компания FXPro
и команда этого брокера демонстрируют эти качества на протяжении уже
4-х месяцев, с самого начала 2017 года, ежемесячно увеличивая свой отрыв
от конкурентов.
FXPro вновь увеличила торговые обороты и
смогла заинтересовать крупных инвесторов, предоставив им самые выгодные
торговые условия на рынке и превосходный сервис.
Вслед за лидером также увеличить свой торговый прирост удалось Forex4you,
которая сделала рывок и поднялась с 4-го на 2-е место рейтинга.
Приложив немалые усилия эта компания вернула свою позицию, но для того,
чтобы удержать ее, необходимо избегать прошлых ошибок и продолжать
активно наращивать обороты.
На границе ТОП3 закрепилась FortFs.
Уже второй месяц подряд эта компания демонстрирует отличные результаты,
которые обеспечивают ей стабильное размещение в рейтинге МОФТ.
Четвертая ступень рейтинга достается RoboForex.
В апреле эта компания полностью повторила динамику своего основного
конкурента - Forex4you, продемонстрированную им месяцем ранее. RoboForex
потеряла две позиции, сместилась со 2-го места на 4-е и существенно
сбавила обороты.
ТОП5 рейтинга по итогам последнего отчетного периода закрыла InstaForex.
Компания вернулась в пятерку лучших брокеров Форекс увеличив свой
торговый прирост, который улучшил ее показатели и обеспечил одну
ступеньку плюсом.
6-е место досталось EXNESS,
которая любезно уступила свою прежнюю позицию более сильному сопернику.
Несмотря на стабильность во всех показателях, из-за отсутствия
торгового прироста компания не смогла конкурировать за размещение в
ТОП5.
Значительно продвинуться к вершине рейтинга удалось компании FOREX CLUB.
Напомним, что два месяца назад она стремительно и уверенно вошла в
ТОП15 рейтинга, закрыв его. Затем мы наблюдали за ее незначительным
продвижением вперед и уже по итогам апреля FOREX CLUB разместилась на
7-й позиции рейтинга. Интересно, какие результаты эта компания будет
демонстрировать далее.
Восьмая ступень досталась компании Grand Capital.
Она смогла совершить мощный рывок и перешагнуть целых семь позиций,
сменив границу рейтинга на ТОП10. Залогом успеха этой компании является
привлечение новых клиентов и активизация уже существующих. Такая
стратегия дает позитивные результаты и обеспечивает Grand Capital рост
оборотов.
Немного подобраться к вершине удалось и ХМ.
Несмотря на то, что компания прибавила всего одну позицию,
разместившись на 9-м месте рейтинга, она смогла увеличить свои торговые
показатели, что является отличным достижением этого брокера.
Очень эффектно закрыть ТОП10 получилось у компании AVATrade.
В прошлом месяце она с «грохотом» вылетела на 37-ю позицию рейтинга
из-за колоссальной потери в оборотах. Но не став мириться с такой
неудачей AVATrade сделала все для того, чтобы восстановить свои позиции.
И уже спустя месяц смогла вернуться в рейтинг МОФТ, закрыв 10-ку лучших
Форекс брокеров.
Последняя пятерка апрельского рейтинга
сформировалась в основном из тех компаний, которые не смогли
противостоять напору конкурентов и были смещены ими.
Так NordFX
потеряла три позиции и разместилась на 11-м месте. Но виной этому стала
не только высокая конкуренция, а и отсутствие торгового прироста в
компании.
12-е место заняла Альфа-Форекс,
спустившись на одну ступеньку вниз. Компания продолжила свое снижение в
рейтинге, как мы и прогнозировали. К сожалению на данный момент брокер
не делает ничего для того, чтобы возобновить свои позиции, надеемся
такой спад обусловлен подготовкой Альфа-Форекс к «наступлению».
На 13-й позиции также со снижением на одну ступень разместила FXGlory. Несмотря на удовлетворительные показатели компании, она все же не смогла удержаться на былом месте.
А вот последние две позиции рейтинга смогли занять компании, ранее находившиеся за пределами ТОП15. 14-е место получила AMarkets, благодаря приросту своих торговых показателей, а закрыла список самых востребованных брокеров Форекс WELTRADE, прибавив 5 позиций в рейтинге.
Исследования,
на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа
показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире -
МОФТ.