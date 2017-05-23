FXPro в очередной раз возглавил рейтинг лучших брокеров Форекс

Итоги апреля продемонстрировали нам еще более активную конкуренцию и борьбу за лидерство на финансовом рынке. За последний месяц условия выхода в ТОП лучших брокеров Форекс ужесточились, ставки стали еще выше и теперь, чтобы попасть на первые позиции рейтинга, брокерам нужно увеличивать мощности, разрабатывать новые стратегии привлечения клиентов и совершенствовать свои технологии. Такой «естественный отбор» выделил сильнейших, из которых и сформировался Рейтинг Форекс брокеров МОФТ.

Уверенность, настойчивость и рвение к победе- это качества, присущие лидеру! Компания FXPro и команда этого брокера демонстрируют эти качества на протяжении уже 4-х месяцев, с самого начала 2017 года, ежемесячно увеличивая свой отрыв от конкурентов.

FXPro вновь увеличила торговые обороты и смогла заинтересовать крупных инвесторов, предоставив им самые выгодные торговые условия на рынке и превосходный сервис.



Вслед за лидером также увеличить свой торговый прирост удалось Forex4you, которая сделала рывок и поднялась с 4-го на 2-е место рейтинга. Приложив немалые усилия эта компания вернула свою позицию, но для того, чтобы удержать ее, необходимо избегать прошлых ошибок и продолжать активно наращивать обороты.



На границе ТОП3 закрепилась FortFs. Уже второй месяц подряд эта компания демонстрирует отличные результаты, которые обеспечивают ей стабильное размещение в рейтинге МОФТ.



Четвертая ступень рейтинга достается RoboForex. В апреле эта компания полностью повторила динамику своего основного конкурента - Forex4you, продемонстрированную им месяцем ранее. RoboForex потеряла две позиции, сместилась со 2-го места на 4-е и существенно сбавила обороты.

ТОП5 рейтинга по итогам последнего отчетного периода закрыла InstaForex. Компания вернулась в пятерку лучших брокеров Форекс увеличив свой торговый прирост, который улучшил ее показатели и обеспечил одну ступеньку плюсом.



6-е место досталось EXNESS, которая любезно уступила свою прежнюю позицию более сильному сопернику. Несмотря на стабильность во всех показателях, из-за отсутствия торгового прироста компания не смогла конкурировать за размещение в ТОП5.



Значительно продвинуться к вершине рейтинга удалось компании FOREX CLUB. Напомним, что два месяца назад она стремительно и уверенно вошла в ТОП15 рейтинга, закрыв его. Затем мы наблюдали за ее незначительным продвижением вперед и уже по итогам апреля FOREX CLUB разместилась на 7-й позиции рейтинга. Интересно, какие результаты эта компания будет демонстрировать далее.



Восьмая ступень досталась компании Grand Capital. Она смогла совершить мощный рывок и перешагнуть целых семь позиций, сменив границу рейтинга на ТОП10. Залогом успеха этой компании является привлечение новых клиентов и активизация уже существующих. Такая стратегия дает позитивные результаты и обеспечивает Grand Capital рост оборотов.



Немного подобраться к вершине удалось и ХМ. Несмотря на то, что компания прибавила всего одну позицию, разместившись на 9-м месте рейтинга, она смогла увеличить свои торговые показатели, что является отличным достижением этого брокера.



Очень эффектно закрыть ТОП10 получилось у компании AVATrade. В прошлом месяце она с «грохотом» вылетела на 37-ю позицию рейтинга из-за колоссальной потери в оборотах. Но не став мириться с такой неудачей AVATrade сделала все для того, чтобы восстановить свои позиции. И уже спустя месяц смогла вернуться в рейтинг МОФТ, закрыв 10-ку лучших Форекс брокеров.



Последняя пятерка апрельского рейтинга сформировалась в основном из тех компаний, которые не смогли противостоять напору конкурентов и были смещены ими.



Так NordFX потеряла три позиции и разместилась на 11-м месте. Но виной этому стала не только высокая конкуренция, а и отсутствие торгового прироста в компании.



12-е место заняла Альфа-Форекс, спустившись на одну ступеньку вниз. Компания продолжила свое снижение в рейтинге, как мы и прогнозировали. К сожалению на данный момент брокер не делает ничего для того, чтобы возобновить свои позиции, надеемся такой спад обусловлен подготовкой Альфа-Форекс к «наступлению».



На 13-й позиции также со снижением на одну ступень разместила FXGlory. Несмотря на удовлетворительные показатели компании, она все же не смогла удержаться на былом месте.



А вот последние две позиции рейтинга смогли занять компании, ранее находившиеся за пределами ТОП15. 14-е место получила AMarkets, благодаря приросту своих торговых показателей, а закрыла список самых востребованных брокеров Форекс WELTRADE, прибавив 5 позиций в рейтинге.



Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.

