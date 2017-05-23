Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковские группы "Кристалбанк" (Киев) и "Мотор-Банк" (Запорожье), сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, решение о признании группы "Кристалбанк" утверждено распоряжением №165 от 19 мая 2017 года.

Контролерами группы являются Леонид и Оксана Гребинские.

В состав группы вошли: ПАО "Кристалбанк", выступающее ответственным лицом группы, ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Эрида-менеджмент" и ООО "Компания по управлению активами "Гарантия" (оба Киев).

Решение о признании группы "Мотор-Банк" утверждено распоряжением №166 от 19 мая 2017 года.

Контролерами группы являются Вячеслав Богуслаев и его сын Александр.

В состав группы вошли: ПАО "Мотор-Банк", выступающее ответственным лицом группы и ООО "Страховая компания "Мотор-Гарант" (Запорожье).

Мотор-Банк основан в 2007 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (1,221 млрд грн) банк занимал 48-е место среди 90 действовавших в стране банков.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2017 года являлись В.Богуслаев, которому на тот момент опосредованно принадлежало 63,7641% акций финучреждения, его сын Александр Богуслаев - 6,3127% акций, Андрей Кононенко - 7,6792% акций и Сергей Лебеденко - 0,7034% акций.

В середине мая В.Богуслаев стал прямым владельцем еще 32,70125% акций, в результате чего его доля собственности возросла до 96,47% акций банка.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в декабре 2014 года основал переходной Кристалбанк с уставным капиталом 1,523 млн грн, а в феврале 2016 года принял решение увеличить его уставный капитал на 119 млн грн, или в 79,1 раза, - до 120,523 млн грн путем дополнительного выпуска акций.

ФГВФЛ 22 декабря 2014 года передал часть активов и обязательств Терра Банка в этот банк.

В марте 2015 года Кристалбанк был продан инвестору, определенному по результатам конкурса, после чего лишился статуса переходного банка.

По данным НБУ по состоянию на 16 марта 2017 года акционерами банка являлись: Марина Ленинг, которой принадлежало 50% акций финучреждения, Л.Гребинский - 25% акций и О.Гребинская - 25% акций.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2017 года банк занимал 54-е место по размеру активов (948,151 млн грн) среди 90 действующих банков.

